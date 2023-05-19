Республиканцы поставили паузу в переговорах с Белым домом по госдолгу

В Республиканской партии заявили о паузе в переговорах с Белым домом по госдолгу

Гаррет Грейвз (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Республиканская партия решила «сделать паузу» в переговорах с администрацией Джо Байдена по установлению потолка госдолга, заявил член палаты представителей США Гаррет Грейвс (республиканец от штата Луизиана), который участвует в переговорах.

«Мы решили сделать паузу, потому что это просто непродуктивно», — сказал Грейвс после собрания по теме госдолга в Капитолии (цитата по Politico), уточнив, что между сторонами существуют разногласия по бюджетным вопросам, и переговоры будут трудными.

Одним из основных вопросов, по которому республиканцы и демократы не могут договориться, насколько сократить бюджет: республиканская партия предлагает сократить расходы примерно на $130 млрд, вернув бюджет Конгресса на уровень 2022 финансового года, демократы же против того, чтобы опускать расходы так низко. Республиканец Дасти Джонсон (штат Южная Дакота) отметил, что вопрос об ограничении расходов стал «главным камнем преткновения, хотя и не единственным».

Госдолг США достиг предела лимита еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Минфин США предупредил, что страна уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погасить платежи.

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить лимит на $1,5 трлн в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года.

В Белом доме заявили, что превышение лимита госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям. В случае затяжного дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, а безработица вырастет на 5%.