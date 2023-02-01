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Тбилиси решил не разрывать контракт на вагоны метро с компанией из России

Мэрия Тбилиси не стала разрывать контракт о закупке вагонов с российским «Метровагонмашем»
Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости
Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Мэрия Тбилиси решила не разрывать контракт с российским предприятием «Метровагонмаш» о закупке вагонов метро, сообщил вице-мэр города Ираклий Хмаладзе.

«С учетом того, что мы не смогли бы найти альтернативного поставщика вагонов за ту цену, которая нас устраивает, и переход на следующие этапы тендера вызвал бы подорожание закупки на 30–35%. Мы постарались завершить переговоры с уже существующим поставщиком», — пояснил заммэра (цитата по ТАСС).

В договор внесут изменения по согласованию с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы интересы грузинской стороны «были максимально застрахованы». По словам Хмаладзе, оплата вагонов будет производиться только после начала их эксплуатации в Грузии.

«Метровагонмаш» стал победителем объявленного ЕБРР тендера на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену в конце 2021 года. В марте 2022 года банк приостановил выплату около €50 млн российской компании за вагоны.

В ноябре 2022 года мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что город откажется от закупок вагонов у «Метровагонмаша», по его словам, решение было принято на основании консультаций с ЕБРР из-за вероятности попадания предприятия под западные санкции.

Каладзе сообщил тогда, что совместно с ЕБРР ведутся переговоры с другими компаниями о закупке вагонов.

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В сентябре 2022 года Росстат сообщил, что в январе—июле производство вагонов метро в России упало на 42%, до 152 штук. Причем в апреле и июле 2022 года не было произведено ни одного метровагона, сообщил РБК представитель ведомства.



В июле отгрузки не производились, пояснил представитель «Трансмашхолдинга» (ТМХ), единственного производителя вагонов для метро в России (подконтролен Андрею Бокареву, Искандару Махмудову, Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову). Отсутствие поставок в апреле он не стал комментировать, но добавил, что в августе отгрузка вагонов возобновилась.

По данным Росстата, в 2021 году в России было выпущено 430 вагонов метро: 366 (или 85%) из них — на заводе ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах, на котором работают около 4 тыс. человек. В 2021 году завод продал вагонов на 36,2 млрд руб. при общей выручке 53,79 млрд руб., говорилось в отчетности «Метровагонмаша». В 2022 году компания ожидала увеличения общей выручки до 56,5 млрд руб., а на ключевого заказчика — Московский метрополитен — должно было прийтись 55%. «Все обязательства по поставкам в рамках подписанных контрактов будут выполнены», — подчеркнул тогда представитель ТМХ.

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Грузия метрополитен Тбилиси
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