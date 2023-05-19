Посольство: в 2022 году убежище в Финляндии получили 96 из 1172 запросивших его россиян

В посольстве рассказали, сколько россиян получили убежище в Финляндии

Вид на Хельсинки (Фото: Pius Koller / Global Look Press)

В прошлом году власти Финляндии зарегистрировали 1172 заявки россиян на предоставление убежища. Вынесено 346 решений, из них 96 — положительные. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Финляндии, сославшись на финскую миграционную статистику.

Для сравнения, в 2021 году россияне подали всего 207 заявок, а убежище предоставили 79 лицам.

С начала года было подано 166 новых заявлений, по 144 из них принято решение, в том числе 28 положительных.

Причины обращения за убежищем финские власти разглашать не могут. В российской дипмиссии отметили, что подать заявку можно только на территории Финляндии, а в течение всего времени рассмотрения, которое обычно занимает не более полугода, соискатель может пребывать в стране и «пользоваться базовым набором социальных и медицинских услуг».

Накануне глава отдела иммиграции МВД Финляндии Санна Саттер сообщила, что более 1,1 тыс. россиян ищут убежища в стране, решения по этим заявкам еще не приняты.

В прошлом сентябре Финляндия сократила выдачу россиянам виз с 1 тыс. до 500 в день, из них только 100 предназначены для туристов.

А в минувшем феврале финские власти начали строить забор на границе с Россией.