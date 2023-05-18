В Финляндии ищут убежища более тысячи россиян

STT: более 1,1 тыс. россиян ищут убежища в Финляндии после частичной мобилизации

С начала частичной мобилизации из России в Финляндию уехали 1179 человек, однако финское правительство пока не приняло решения о предоставлении им убежища, заявили в МВД страны

Виды Хельсинки (Фото: Mikhail Markovskiy / Shutterstock)

В Финляндии более 1,1 тыс. россиян просят убежища после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года. Об этом сообщает STT со ссылкой на главу отдела иммиграции МВД страны Санну Саттер.

Как пишет издание, в общей сложности из России в Финляндию уехали 1179 человек после введения частичной мобилизации.

«Однако решения о предоставлении убежища еще не приняты», — подчеркнула Саттер (цитата по aamulehti).

Она подчеркнула, что Северные страны обсудили ходатайства о предоставлении убежища российским гражданам, уехавшим от призыва, но решили подождать, пока управление ЕС по вопросам убежища не примет необходимых решений.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, назвав решение адекватным существующим угрозам. Призыву подлежали состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в ВС и имел определенные специальности и опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября заявил, что оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено. «Задание по призыву 300 тыс. человек из запаса выполнено», — добавил он. После этого в Кремле неоднократно говорили, что вопрос о второй волне мобилизации не рассматривается.

В ноябре 2022 года ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу за третий квартал 2022 года (июль, август, сентябрь). Оно стало рекордным за пять лет — 9,7 млн человек. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

В октябре прошлого года на Аляске задержали двоих мужчин, которые проплыли более 400 км на лодке из поселка Эгвекинот на Чукотке до американского острова Святого Лаврентия. Они рассказали, что решили покинуть Россию, чтобы избежать мобилизации.

В Южной Корее в аэропорту Инчхон (Сеул) в январе застряли пять россиян, которые уехали из России, чтобы избежать мобилизации. Спустя четыре месяца двум из них разрешили въехать в страну.