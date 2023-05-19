Гладков рассказал о состоянии раненного при обстреле жителя
Гладков: пострадавший при обстреле накануне житель Белгородской области попал в реанимацию
Вячеслав Гладков
Раненный в результате обстрела 18 мая села Нижнее Березово Шебекинского городского округа мужчина находится в реанимации в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
«Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения», — написал губернатор.
Село Нижнее Березово обстреляли накануне вечером. По словам Гладкова, ВСУ убили двух мирных жителей, когда те сажали картошку в огороде, еще один человек пострадал.
Потом губернатор уточнил, что стреляли из «Града», погибли женщина и мужчина, приехавший в село к родственникам. Пострадавший — муж погибшей женщины. Он получил ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.