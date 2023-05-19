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Гладков рассказал о состоянии раненного при обстреле жителя

Гладков: пострадавший при обстреле накануне житель Белгородской области попал в реанимацию
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Раненный в результате обстрела 18 мая села Нижнее Березово Шебекинского городского округа мужчина находится в реанимации в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения», — написал губернатор.

Село Нижнее Березово обстреляли накануне вечером. По словам Гладкова, ВСУ убили двух мирных жителей, когда те сажали картошку в огороде, еще один человек пострадал.

Потом губернатор уточнил, что стреляли из «Града», погибли женщина и мужчина, приехавший в село к родственникам. Пострадавший — муж погибшей женщины. Он получил ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.

Теги
Белгородская область Украина Военная операция на Украине Вячеслав Гладков пострадавший
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