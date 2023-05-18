Гладков обвинил ВСУ в убийстве двух сажавших картошку мирных жителей

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили двух мирных жителей села Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, когда те сажали картошку в огороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализируют, добавил глава региона.

Днем Гладков сообщил об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе. О пострадавших он не говорил, но были повреждены сети газо- и электроснабжения.