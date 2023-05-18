Гладков обвинил ВСУ в убийстве двух сажавших картошку мирных жителей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
Правящая партия Грузии объяснила нежелание выпускать президента за рубеж Политика, 20:34
МВД сообщило подробности о похищении сына главы «Гемотеста» Общество, 20:33
Ереванский коньячный завод прекратит поставки в Россию Общество, 20:28
Союз ближневосточных ТЦ допустил открытие в России сети с аналогами IKEA Бизнес, 20:27
Клоппа дисквалифицировали на две игры за слова о предвзятости арбитра Спорт, 19:59
В Норвегии подтвердили план экс-командира ЧВК «Вагнер» вернуться в Россию Политика, 19:54
Банкам понадобится два рейтинга для работы с деньгами госструктур Финансы, 19:52
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 19:41
Как спрос на БАДы стимулирует рынок онлайн-торговли РБК+, 19:39
«Ростех» назвал преувеличенным риск остановки почти трети вертолетов Бизнес, 19:35
КХЛ утвердила перекрестный плей-офф в следующем сезоне Спорт, 19:35
Ledger всегда могла получить доступ к закрытым ключам пользователей Крипто, 19:32
Для фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки запросили 8 лет Общество, 19:32
Пентагон завысил стоимость переданной Украине техники на $3 млрд Политика, 19:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков обвинил ВСУ в убийстве двух сажавших картошку мирных жителей

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ убили двух мирных жителей, сажавших картошку
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили двух мирных жителей села Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, когда те сажали картошку в огороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализируют, добавил глава региона.

Днем Гладков сообщил об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе. О пострадавших он не говорил, но были повреждены сети газо- и электроснабжения.

Теги
Белгородская область ВСУ
Материалы по теме
МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области
Политика
В белгородском селе обстрелом повредило сеть газоснабжения
Политика
Старовойт сообщил об обстреле физкультурно-оздоровительного комплекса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter