МИД Австралии заявил об освобождении похищенного 7 лет назад гражданина

Глава МИД Австралии: похищенный семь лет назад в Буркина-Фасо врач возвращен на родину

Австралия добилась возвращения на родину своего гражданина Кеннета Эллиота, похищенного семь лет назад в Западной Африке. Об этом сообщается в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг, опубликованном на сайте ведомства.

«Рада сообщить, что доктор Кеннет Эллиот был освобожден после более чем семи лет заключения в Западной Африке. Доктор Эллиотт в безопасности и здоров, он воссоединился со своей женой Джослин и их детьми», — сказано в сообщении.

Кеннету Эллиоту сейчас 88 лет. Его похитили вместе с женой Джослин в январе 2016 года в Буркина-Фасо недалеко от границы с Нигером. Супруги управляли клиникой в городе Джибо неподалеку от границы страны с Нигером и Мали, Эллиот работал там хирургом уточняет ABC.

Ответственность за похищение несет группировка боевиков, связанная с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), отмечает телеканал. Такой же версии придерживается ООН.

Жену Эллиота, Джослин, освободили спустя три недели. С тех пор власти Австралии пытались добиться освобождения ее мужа. По информации ABC, ни правительство, ни семья похищенного не платили выкуп.

Преступные группировки с 2015 года совершают нападения на севере и востоке Буркина-Фасо — страны, входящей в Сахельский регион. Джихадисты контролируют около 40% территории государства. Как сообщал France24 со ссылкой на данные неправительственных организаций, за последние семь лет из-за нападений террористов в стране погибли более 10 тыс. человек — и мирных жителей, и военных.

В конце января 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот. Военные объявили, что президент не способен объединить нацию для противостояния вызовам, один из которых — борьба с терроризмом в регионе. Военные требовали на нее больше средств.

В середине апреля власти Буркина-Фасо объявили в стране всеобщую мобилизацию для борьбы с террористами.