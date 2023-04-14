В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с террористами

Власти Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с террористами, захватившими часть территории страны, сообщает Asharq News со ссылкой на правительственный указ.

Как говорится в заявлении президента страны, указ о мобилизации необходим для «создания правовой основы для всех мер, которые необходимо принять для урегулирования ситуации в Буркина-Фасо».

«Ввиду ситуации в сфере безопасности, с которой столкнулась Буркина-Фасо, спасение нации зависит от национального пробуждения всех дочерей и сыновей во имя нахождения решения», — сказал министр обороны Кассум Кулибали, передает Faso7.

Источник AFP в силовых структурах страны объяснил, что всеобщая мобилизация позволит применять на всей территории Буркина-Фасо оборонительные меры и ввести режим чрезвычайного положения на некоторых территориях.

Издание Youm7 пишет, что в западноафриканском регионе усилилась борьба между шестью террористическими группировками за контроль над территориями. Некоторые из формирований создали союзы, чтобы противостоять влиянию ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), насчитывающей более 50 тыс. боевиков — это примерно треть от общего числа террористов в регионе.

Джихадисты контролируют около 40% Буркина-Фасо. France24 со ссылкой на данные неправительственных организаций сообщает, что за последние семь лет из-за нападений террористов в стране погибли более 10 тыс. человек — и мирных жителей, и военных. В начале января в результате атаки на две деревни на северо-востоке Буркина-Фасо недалеко от границы с Нигером погибли 44 человека.

Капитан Ибрагим Траоре, захвативший власть в Буркина-Фасо в результате военного госпереворота осенью прошлого года, в феврале выразил «непоколебимую решимость» бороться с террористами. В начале апреля был назначен новый главнокомандующий армией, полковник-майор Селестен Симпоре. Он заявил, что хочет начать наступление, чтобы заставить джихадистов «сложить оружие».