В Гаити группа вооруженных людей похитила доминиканского дипломата

По данным источника El Día, похитители потребовали за дипломата выкуп в размере $500 тыс.

Фото: Orlando Barria / EPA / ТАСС

Члены преступной группировки похитили советника посольства Доминиканской Республики в Гаити Карлоса Гильена Татиса в пригороде столицы республики города Порт-о-Пренс. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает газета El Día.

По заявлению властей, дипломата похитили члены местной банды «400 Mawozo», которые, как уточняет El Día, в прошлом году похитили 17 американских миссионеров, за которых требовали выкуп в $1 млн.

В этот раз, по данным источника издания в разведке, похитители потребовали выкуп в размере $500 тыс.

Доминиканское правительство через свое посольство в Порт-о-Пренсе потребовало от Министерства иностранных дел Гаити, чтобы власти этой страны незамедлительно провели расследование и добились освобождения Карлоса Гильена Татиса «целым и невредимым», пишет El Día.

В июле прошлого года в Гаити был убит президент страны Жовенель Моис. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь. Его супруга получила ранение. Силовики задержали более 20 подозреваемых в убийстве главы государства.

Убийство президента произошло на фоне протестов и сложной политической обстановки. После случившегося власти страны попросили США ввести воинский контингент для защиты объектов инфраструктуры от протестующих. Президент Соединенных Штатов Джо Байден тогда заявил, что направит лишь ограниченное число морпехов для защиты американского посольства.

