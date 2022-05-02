В Гаити группа вооруженных людей похитила доминиканского дипломата

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Тиньков заявил, что его заставили продать банк Бизнес, 09:31
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным Политика, 09:28
Володин назвал военными преступниками тех, кто поставляет оружие Украине Политика, 09:22
Как открыть счет в иностранном банке в 2022 году. Инструкция Инвестиции, 09:00
Почему научные исследования вредят льдам Антарктики Зеленая экономика, 09:00
Бизнес попросил Госдуму убрать запрет из 1990-х на фирмы-матрешки‎ Экономика, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:58
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 08:38
Первая леди США посетит Румынию и Словакию Политика, 08:38
В Гаити группа вооруженных людей похитила доминиканского дипломата Политика, 08:14
Полиция начала задерживать оппозиционеров, перекрывающих улицы в Ереване Политика, 08:02
Более 60% работодателей продолжили учет привитых от COVID сотрудников Общество, 08:00
Зеленский назвал несправедливым прием Турцией российских туристов Политика, 07:47
Восемь человек погибли при пожаре в университетском кампусе на Филиппинах Общество, 07:41
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В Гаити группа вооруженных людей похитила доминиканского дипломата

По данным источника El Día, похитители потребовали за дипломата выкуп в размере $500 тыс.
Фото: Orlando Barria / EPA / ТАСС
Фото: Orlando Barria / EPA / ТАСС

Члены преступной группировки похитили советника посольства Доминиканской Республики в Гаити Карлоса Гильена Татиса в пригороде столицы республики города Порт-о-Пренс. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает газета El Día.

По заявлению властей, дипломата похитили члены местной банды «400 Mawozo», которые, как уточняет El Día, в прошлом году похитили 17 американских миссионеров, за которых требовали выкуп в $1 млн.

В этот раз, по данным источника издания в разведке, похитители потребовали выкуп в размере $500 тыс.

Доминиканское правительство через свое посольство в Порт-о-Пренсе потребовало от Министерства иностранных дел Гаити, чтобы власти этой страны незамедлительно провели расследование и добились освобождения Карлоса Гильена Татиса «целым и невредимым», пишет El Día.

На премьера Гаити совершено покушение
Политика
Ариэль Анри

В июле прошлого года в Гаити был убит президент страны Жовенель Моис. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь. Его супруга получила ранение. Силовики задержали более 20 подозреваемых в убийстве главы государства.

Убийство президента произошло на фоне протестов и сложной политической обстановки. После случившегося власти страны попросили США ввести воинский контингент для защиты объектов инфраструктуры от протестующих. Президент Соединенных Штатов Джо Байден тогда заявил, что направит лишь ограниченное число морпехов для защиты американского посольства.
 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты
Инструкции
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов
Инструкции
Pro
Фото: John Locher / AP $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
похищение Гаити Доминикана дипломат
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
На премьера Гаити совершено покушение
Политика
Ямайка отказалась выдать Гаити подозреваемого в убийстве президента
Политика
В столице Гаити неизвестные угнали автобус с заложниками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter