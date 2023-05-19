«Роскосмос»: решения стран-партнеров о сроках сведения МКС с орбиты пока нет

«Роскосмос» заявил об отсутствии решения о сроках сведения МКС с орбиты

Страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) пока не приняли окончательного решения о сроках сведения ее с орбиты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнеров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030-2031 годах», — заявили в госкорпорации.

Россия и США разработали проект документа, регламентирующий сведение МКС с орбиты, уточнили в пресс-службе. На этапе разработки предполагалось, что для этих целей будут использоваться только доработанные грузовые корабли «Прогресс». Теперь NASA может корректировать орбиту станции двигателями своих кораблей, поэтому специалисты допускают их применение для выдачи тормозного импульса, пояснили в «Роскосмосе». Стороны рассматривают различные варианты сведения МКС с орбиты с использованием возможностей обеих сторон, сообщили агентству в пресс-службе.

«Помимо технических вопросов мы обсуждаем юридические и финансовые аспекты взаимодействия — обязательства сторон, распределение ответственности и другие», — заключили в «Роскосмосе».

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