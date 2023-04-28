NASA: продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержано всеми странами-участницами

В NASA заявили о поддержке экспулатации МКС после 2024 всеми странами

Все страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года. Об этом говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года», — говорится в сообщении.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран.

Станцию планируют свести с орбиты в 2030-2031 годах. Согласно представленному в феврале прошлого года плану NASA, станция в январе 2031 года начнет медленно снижаться и войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемой части Тихого океана неподалеку от Точки Немо (условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши на Земле).

Планируется, что после этого работу на околоземной орбите продолжат выполнять станции, разработанные частными компаниями.