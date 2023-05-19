На Кипре закончится срок ареста покушавшихся на российского журналиста

Срок ареста двоих россиян, задержанных по подозрению в покушении на российского журналиста, истекает 19 мая, передает Cyprus Times.

Дело передали в Генеральную прокуратуру для рассмотрения и определения дальнейших шагов, отмечает издание.

О том, что на Кипре арестовали двоих россиян, которые готовили покушение на живущего в городе Пафос российского журналиста, 18 мая сообщили Cyprus Times и Alpha Cyprus. Полиция полагает, что 62-летний россиянин организовал приезд на Кипр другого 56-летнего гражданина России, который должен был убить журналиста.

Полицейские задержали потенциального исполнителя в отеле в Лимассоле 12 мая, а на следующий день — предполагаемого организатора. Их обвинили в сговоре с целью совершения убийства. Суд заключил подозреваемых под стражу.

Позднее AlphaNews со ссылкой на местные власти сообщила, что у следствия появились доказательства личных и финансовых разногласий между организатором преступления и журналистом. Власти считают, что покушение было политически мотивированным.

Полиция Кипра проинформировала дипломатов о задержании подозреваемых в покушении на российского журналиста, заявили в посольстве России в республике. Сейчас устанавливается, о каком журналисте идет речь, отмечали в диппредставительстве.