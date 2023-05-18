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Власти назвали мотивы заказчика убийства российского журналиста на Кипре

Фото: Nicolas Economou / Zuma / Global Look Press
Фото: Nicolas Economou / Zuma / Global Look Press

В ходе расследования дела о покушении на убийство российского журналиста на Кипре появились доказательства личных и финансовых разногласий между организатором и потенциальной жертвой. Об этом сообщает AlphaNews со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению, покушение на убийство журналиста, проживающего в Пафосе было политически мотивировано. Подозреваемые по делу дали показания.

По данным издания, сотрудники полиции завершили проведение необходимых экспертиз и допросов и направили материалы дела в прокуратуру. Срок задержания подозреваемых заканчивается 19 мая.

Материал дополняется. 

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Виктория Громова Виктория Громова
Кипр журналист Россия заказчик покушение на убийство
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