Посольство России: на Кипре задержали подозреваемых в покушении на российского журналиста

Посольство на Кипре сообщило о задержанных по делу российского журналиста

Фото: George Christophorou / XinHua / Global Look Press

Полиция Кипра проинформировала посольство России о задержании подозреваемых в покушении на убийство российского журналиста, рассказали РБК в диппредставительстве.

«В настоящее время выясняется, о каком российском журналисте может идти речь», — добавили в посольстве.

В ночь на 18 мая Cyprus Times и Alpha Cyprus сообщили об аресте двух россиян, подозреваемых в покушении на российского журналиста, который проживал в городе Пафос на Кипре.

Согласно данным СМИ, полиция подозревает 62-летнего россиянина в организации приезда на остров 56-летнего гражданина России, который, в свою очередь, согласился убить журналиста.

Он поселился в отеле в Лимассоле, где 12 мая был задержан сотрудниками полиции. На следующий день был задержан и организатор. Им предъявили обвинение в сговоре для совершения убийства.

Суд отправил россиян под арест. Сейчас следствие изучает, могли ли быть политические цели мотивом для подготовки убийства журналиста.