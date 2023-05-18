В Казани задержали пять грузовых поездов из-за поджога около путей

На железнодорожных путях в Казани загорелись четыре шкафа, предварительная причина — поджог. Об этом РБК сообщили источник в МВД и источник в территориальном отделе полиции.

ЧП произошло в ночь на 18 мая в районе станции Дербышки. Релейные шкафы изнутри полностью выгорели. На место происшествия прибыли полицейские со служебными собаками с кличками Брайта и Вьюга, но те не смогли взять след злоумышленников. Видеонаблюдения на этом участке пути не было.

На месте происшествия нашли зажигалку, шариковую ручку и деревянную палку.

Из-за пожаров на некоторое время (от шести до 37 минут) задержали движение пяти грузовых поездов. Сумма ущерба устанавливается.

В РЖД подтвердили возгорание релейных шкафов на перегоне Юдино — Кизнер Горьковской железной дороги и сообщили, что на движение пригородных и пассажирских поездов случившееся не повлияло.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Республике Татарстан.

В последние недели власти разных российских регионов сообщали о попытках поджечь релейные шкафы на железной дороге. Подобные случаи происходили в Саратовской, Московской, Пензенской областях и других субъектах.