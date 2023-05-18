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Посол отреагировал на создание телеграм-канала ЦРУ для вербовки россиян

Посол Антонов назвал создание телеграм-канала ЦРУ частью «гибридной войны» против России

Призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией — часть координированной кампании в рамках гибридной войны против России, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Антонов отметил, что, провалив «санкционный блицкриг» и «понимая невозможность нанести нам военное поражение», Запад старается посеять смуту в российском обществе. «Задача — сделать так, чтобы у нас было все перевернуто вверх дном, а мы сами себе больше не верили», — заявил он.

16 мая ЦРУ сообщило о создании Telegram-канала для вербовки россиян. В нем опубликовали пропагандистский ролик на русском языке длительностью около двух минут и разные инструкции. Как отметили CNN источники в ЦРУ, участвовавшие в проекте, боевые действия на Украине создали историческую возможность: «Чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США».

ЦРУ сообщило о планах вербовать россиян, недовольных спецоперацией, в прошлом ноябре. В посольстве России в США отмечали, что это решение подтверждает враждебный курс Вашингтона, направленный на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов».

Теги
Анатолий Антонов ЦРУ гибридная война
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