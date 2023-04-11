Банкам Кубы вновь разрешили принимать наличные доллары

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Финансовые и банковские учреждения Кубы возобновили прием наличных денег в долларах США для зачисления на банковские счета клиентов, передает Кубинское агентство новостей со ссылкой на заявление Центробанка страны.

«Нынешний экономический сценарий страны, преодолевшей пандемию COVID-19, с началом оживления туризма, возобновлением присутствия иностранных гостей и постепенным восстановлением производственной деятельности и сферы услуг советует предпринять этот шаг, даже если остаются в силе меры максимального экономического давления», — говорится в сообщении.

Таким образом, кубинский регулятор отменил запрет на прием наличных долларов, введенный в июне 2021 года. Туристам рекомендовали в качестве наличных брать любую другую валюту, за исключением американской. Такое решение в ЦБ Кубы объяснили «экономической, торговой и финансовой блокадой США». Регулятор отметил, что в такой ситуации Кубе становится все труднее найти международные банковские или финансовые учреждения, готовые получать, конвертировать, обрабатывать наличные деньги в американской валюте.

В августе 2022 года власти Кубы возобновили продажу валюты населению, которая была приостановлена в июне 2021 года. Продавать доллары гражданам пообещали по курсу 120 кубинских песо за доллар. Решение было принято в рамках мер по созданию валютного рынка в стране.

Как указывал El Universo, приостановке продажи валюты населению в июне 2021 года предшествовала январская финансовая реформа, которая зафиксировала обменный курс на уровне 24 кубинских песо за доллар. После этого цена американской валюты на черном рынке выросла в пять раз.