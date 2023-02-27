Авиакомпании России будут летать в Венесуэлу с посадкой на Кубе

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Российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе, сообщили в Росавиации.

Авиационные власти России и Венесуэлы заключили договор, по которому российским авиакомпаниям разрешено летать из Москвы в венесуэльский Порламар транзитом через кубинский Варадеро. В свою очередь, венесуэльские авиакомпании смогут выполнять рейсы из Каракаса в кубинскую Гавану, а затем в Москву.

Договоренность действует до конца летнего сезона 2024 года.

Венесуэла объявила об открытии авиасообщения с Россией 23 ноября 2020 года. Российские власти возобновили полеты в страну с 1 апреля 2021-го. Первый после этого рейс был выполнен в мае того же года: борт авиакомпании Conviasa отправился по маршруту Каракас — Москва.

В июле 2021-го российский туроператор Pegas Touristik объявил о запуске туров из Москвы на крупнейший венесуэльский остров Маргарита. С 1 октября 2022-го из Москвы на остров начала летать авиакомпания Nordwind. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на прошлой неделе, Conviasa проинформировала операторов, что будет летать по новому маршруту — через Северную Атлантику и в облет севера Европы, как это делает Nordwind. Благодаря этому перелет по маршруту Москва — Порламар — Каракас будет проходить без технической остановки в Тегеране для дозаправки. Время полета благодаря этому сократится с 21 до 13 часов.