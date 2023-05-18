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Reuters узнал о предложении Борреля добавить денег в фонд помощи Украине

Reuters: Боррель предложил внести €3,5 млрд в фонд военной помощи Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил добавить €3,5 млрд в Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF), средства из которого идут в том числе на финансирование военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Боррель попросил правительства стран — участниц ЕС поднять финансовый потолок фонда, поскольку из-за поддержки Киеву EPF израсходовал имеющиеся деньги гораздо быстрее, чем планировалось. Боррель хочет быть уверен, что средств будет хватать на помощь и Украине, и другим странам.

Как отмечает Reuters, первоначально бюджет фонда составлял €5 млрд, этих денег должно было хватить до 2027 года. В декабре прошлого года потолок подняли на €2 млрд. Украине из средств EPF было выделено около €4,6 млрд.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования военных трат «с целью предотвращения конфликтов». Первоначально общий финансовый потолок фонда на период до 2027 года был установлен в размере €5,5 млрд. В декабре прошлого года ЕС сообщил о решении увеличить этот лимит на €2 млрд, поскольку предыдущий был распределен почти на 90%.

Основную часть средств из фонда получала Украина, также среди получателей были Грузия, Молдавия, Мозамбик и другие страны.

В начале мая Евросоюз одобрил передачу Украине €1 млрд из EPF на совместные закупки боеприпасов для армии страны. Это решение — часть плана ЕС по снабжению снарядами Киева и наращивания собственного производства их. Брюссель намерен на данную сумму отправить 1 млн боеприпасов с собственных складов, а затем потратить столько же средств на восполнение своих запасов новыми снарядами.

15 мая выделение из фонда €500 млн на вооружения для Украины заблокировала Венгрия. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто пообещал, что страна будет блокировать военные транши ЕС Украине до тех пор, пока она не снимет санкции с OTP Bank, которую Киев включил в список «международных спонсоров войны».

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Российская сторона критикует предоставление Западом военной помощи Украине. Кремль считает, что такие действия приносят больше «страданий» украинскому народу, но не влияют на целеполагание в ходе спецоперации, а также говорят о вовлеченности западных стран в конфликт.

Теги
Евросоюз Жозеп Боррель военная помощь Украина
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