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Рогов сообщил о массированном ударе по ВСУ в Запорожской области

Рогов: российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
Ореховский район, Запорожская область, Украина
Ореховский район, Запорожская область, Украина (Фото: сервис Google Maps)

Российские войска нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

По словам Рогова, «наибольшая концентрация прилетов — в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах».

В ночь на 16 мая чиновник сообщал, что российские военные нанесли удар по крупному скоплению Вооруженных сил Украины в районе Орехова. Он отметил, что удар был нанесен «двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии».

Днем 15 мая Рогов рассказал об ударе российских сил по одному из административных зданий в городе Гуляйполе (примерно в 40 км от Орехова), которое украинские военные, по его словам, использовали в качестве расположения.

Рогов многократно сообщал о готовящемся наступлении со стороны ВСУ в Запорожской области. Он подчеркивал, что российские силы находятся в полной боевой готовности.

Из-за усилившихся обстрелов по подконтрольной российским войскам части Запорожской области врио губернатора Евгений Балицкий 5 мая объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов — около 70 тыс. человек.

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