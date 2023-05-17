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Минобороны сообщило об ударе по складу с оружием на заводе в Николаеве

Минобороны: ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами на заводе в Николаеве
На судоремонтном заводе в Николаеве был размещен крупный склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Ночью по нему нанесли ракетный удар из оружия большой дальности морского базирования
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российские военные нанесли удар по судоремонтному заводу в украинском Николаеве, где был оборудован крупный склад с боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», — уточнили в ведомстве.

В ночь на 17 мая воздушная тревога звучала в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал в своем телеграм-канале, что после взрывов в городе начались пожары.

Позднее глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщал, что в результате ночного обстрела поврежден «промышленный объект», также частичные разрушения получили торговый центр и автосалон. По его словам, травмы получил один человек, никто не погиб.

С прошлого октября Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре. Также Минобороны России неоднократно подчеркивало, что не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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Удары по энергетической инфраструктуре страны президент России Владимир Путин называл ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украина свою причастность к инциденту опровергала.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Минобороны Николаев Украина
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