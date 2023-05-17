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«РИА Новости» сообщили подробности удара «Кинжал» по ЗРК Patriot

«РИА Новости»: носитель ракеты «Кинжал» МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot был уничтожен в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К из воздушной засады. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Фактически, за счет скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — сказал источник.

Накануне Минобороны заявило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был поражен американский комплекс Patriot в Киеве. Ведомство также сообщило, что в ночь на вторник российские войска нанесли «сосредоточенный удар» и поразили пункты дислокации украинских военных, а также склады с западными вооружениями.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом пока не может подтвердить эту информацию. Однако CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЗРК Patriot не была уничтожена, но получила повреждения. Сейчас американские военные решают, нужно ли полностью вывозить систему для починки или украинцы смогут отремонтировать ее на месте. Всего Украине поставили два ЗРК Patriot.

Теги
ЗРК Patriot ракеты Кинжал Минобороны Военная операция на Украине МиГ-31
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