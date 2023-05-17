Захарова заявила, что Москва не отменит требований по зерновой сделке

Москва не станет отходить от своих позиций относительно соблюдения всех условий зерновой сделки. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которые не просто выдвинула наша страна, а которые были включены в эти договоренности и были скреплены обязательствами сторон, никакого отхода от этих позиций не будет, потому что, как уже было сказано министром иностранных дел России, это часть пакетной сделки», — отметила Захарова.

В прошлом июле Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. Она подразумевает вывоз зерна из украинских портов и снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Сделку несколько раз продлевали. Срок ее действия истекает 18 мая.

При этом российская сторона обвиняет участников сделки в том, что они не снимают ограничения на экспорт российской сельхозпродукции. Замглавы МИД России Сергей Вершинин предупреждал, что зерновая сделка может прекратить существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса с учетом российских требований.

Украинская сторона не исключает, что сделка перестанет действовать после 18 мая, заявила посол МИДа по особым поручениям Ольга Трофимцева. Она назвала ситуацию вокруг соглашения неопределенной и сказала, что Киев получает на этот счет противоречивые сигналы.