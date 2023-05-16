Эдуард Сагалаев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище на юго-западе Москвы. Кадры с церемонии опубликовало в телеграм-канале агентство «РИА Новости».

На церемонии присутствовали друзья и коллеги Сагалаева, в том числе генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Прощание прошло 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища.

Сагалаев умер 13 мая в возрасте 76 лет. Его считают одним из родоначальников современного российского телевидения.

Сагалаев родился 3 октября 1946 года. В 1967-м окончил филфак Самаркандского университета, в 1980-м стал главным редактором программ для молодежи Всесоюзного радио. В разные годы он был главным редактором программ для молодежи Всесоюзного телевидения, зампредом Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, председателем Союза журналистов СССР, президентом ТВ-6.

В 1995 году Сагалаев занял должность президента Национальной ассоциации телерадиовещателей. С 1996 по 1997 год он возглавлял ВГТРК.

Сагалаев является одним из создателей программы «Взгляд». Также он был главным редактором программы «Время». На ТВ-6 вел авторскую передачу «В мире людей». В 2009 году на телеканале ТНТ выходил цикл документальных фильмов «Мистические путешествия», где ведущим был Сагалаев.

В 2017-м Сагалаев вместе с другими лауреатами выступил на церемонии вручения премии «Ника» с речью о ситуации в стране. Тогда он заявил, что телевидение «больше не рискует и не показывает».

Сагалаеву присвоено звание заслуженного журналиста России. Он является лауреатом ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ордена Дружбы и обладателем других наград.