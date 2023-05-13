Стали известны дата и место прощания с Эдуардом Сагалаевым

Эдуард Сагалаев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Церемония прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым состоится 16 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его родных.

«Прощание состоится во вторник, 16 мая, в траурном зале Троекуровского кладбища в 11:00», — сказали они.

13 мая Эдуард Сагалаев, один из родоначальников отечественного телевидения, умер в возрасте 76 лет.

Сагалаев родился 3 октября 1946 года. В 1980-м он стал главным редактором программ для молодежи Всесоюзного радио. После этого он в разные годы был главным редактором программ для молодежи Всесоюзного телевидения, зампредом Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, председателем Союза журналистов СССР, президентом ТВ-6.



В 1995-м он занял должность президента Национальной ассоциации телерадиовещателей, а с 1996 по 1997 год возглавлял ВГТРК. Сагалаев является одним из создателей программы «Взгляд», а также был главным редактором программы «Время».

В 2017 году он выступил на церемонии вручения премии «Ника» и раскритиковал современное российское телевидение. Сагалаев говорил, что оно «больше не рискует и не показывает».