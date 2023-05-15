Путин выразил соболезнования близким Эдуарда Сагалаева
Президент России Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлеченно, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию», — заявил Путин.
Сагалаев умер 13 мая в возрасте 76 лет. Прощание с Сагалаевым состоится 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища.
Эдуард Сагалаев — один из основателей «ТВ-6», в 1990-х он возглавлял ВГТРК. Сагалаев был одним из создателей программы «Взгляд», а также был главным редактором программы «Время». На «ТВ-6» он вел авторскую передачу «В мире людей». В 2009 году на телеканале ТНТ выходил цикл документальных фильмов «Мистические путешествия», где ведущим был Сагалаев.
Сагалаеву присвоено звание заслуженного журналиста России, вручен орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Дружбы и другие награды.