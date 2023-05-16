Министр Панье-Рюнаше: Франция не будет разрывать контракт по урану с Россией

Во Франции заявили, что не будут разрывать контракт по урану с Россией

Поезд с переработанными ядерными отходами (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Франция не будет разрывать контракт с Россией по урану, заявила министр преобразования энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире BFM Business.

По мнению министра, разрыв контракта «принесет [России] слишком много валюты по сравнению с тем, что контракт приносит ей сейчас». Панье-Рюнаше отметила, что Франция не собирается таким образом помогать России.

В 2018 году «Техснабэкспорт» (принадлежит «Росатому») и французская Electricite de France (EDF) заключили контракты о переработке французского регенерированного урана из отработавшего ядерного топлива.

В феврале этого года Росатом заявил, что с площадки АО «НИИЭФА» (входит в компанию ) была совершена отгрузка оборудования для систем электропитания Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. «Всего в течение 2023 года планируется отправить во Францию порядка 50 трейлеров с различным оборудованием систем электропитания суммарным весом свыше 400 тонн», — сообщал Росатом.

Россия до начала конфликта на Украине была одним из основных поставщиков урана в США, а также страны Восточной Европы.

В марте прошлого года США ввели запрет на импорт энергоносителей из России — нефти, нефтепродуктов, угля и сжиженного газа, но уран под санкции не подпал. Российский уран также не попал в десятый пакет санкций ЕС.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призывал ввести санкции против получающих уран из России стран. До этого Politico сообщало о разногласии между Францией и Германией из-за ядерной энергии. Франция хотела включить ее в список «чистых технологий» ЕС, но правительство канцлера Олафа Шольца, в которое входит партия «Зеленые», настроено к ядерной энергетике скептически, писало издание.