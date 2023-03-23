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Politico сообщило о разногласии Берлина и Парижа из-за ядерной энергии

Politico: ядерная энергия вслед за машинами вызвала напряжение между Францией и Германией
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Намерение Франции включить ядерную энергетику в список «чистых технологий» ЕС вызвало негодование со стороны Германии, пишет Politico.

Два неназванных дипломата рассказали изданию, что Франция хотела включить в выводы саммита ЕС, который пройдет в 23–24 марта, упоминание, где подчеркивалась бы важность ядерной энергетики для декарбонизации промышленности ЕС. Этот пункт не вошел в проект итогового документа саммита, но Париж продолжает на нем настаивать.

Положение о важности ядерной энергии недопустимо для правительства канцлера Германии Олафа Шольца, в которое входит партия «Зеленые», настроенная к ядерной энергетике скептически, отметило издание. Давление Берлина на Еврокомиссию, которая понизила значение атомной энергии в законопроекте (Net-Zero Industry Act), направленном на сохранение производства экологически чистых технологий в Европе, «особенно разозлило Париж», указало Politico.

Вторым аспектом разногласий Парижа и Берлина стали автомобильные двигатели. В начала марта Германия вместе с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями, это привело к «скандалу», указало издание. Берлин настаивает на исключении из проекта синтетической альтернативы ископаемому топливу в интересах своей автомобильной промышленности, однако в Европарламенте уже дважды отклонили его просьбу. Это вызвало резкую критику со стороны Франции.

В конце 2022 года Евросоюз достиг соглашения о расширении углеродного рынка, одобрив центральную часть стратегии зеленой сделки, которая направлена на то, чтобы сделать европейскую экономику климатически нейтральной к середине XXI века. Согласно документу, торговля сертификатами на углеродные выбросы распространится на отопление и автомобильный транспорт, а также на суда. Кроме того, ЕС ускорит темпы, с которыми компании — от производителей электроэнергии до производителей — обязаны сокращать загрязнение окружающей среды.
 

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