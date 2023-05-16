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Медведев «передал привет» Макрону после денонсации ДОВСЕ

Медведев: по логике Макрона денонсация ДОВСЕ является геополитическим проигрышем России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе, упомянув президента Франции Эмманюэля Макрона.

Медведев написал в своем телеграм-канале, что денонсированный договор «утратил для нас актуальность еще в 2007-м».

Он также пообещал, что Россия будет «максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения».

Закончил свой пост Медведев постскриптумом:

«P. S. Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России…»

Французский президент 15 мая 2023 года заявил, что в конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и теперь превращается в вассальное государство Китая. Он упомянул, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а сама Москва усилила зависимость от Пекина. По мнению Макрона, это «геополитическое поражение».

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Медведев тогда ответил, что Макрон «явно пострадал» от общения c президентом Украины Владимиром Зеленским. «Президент республики явно пострадал от общения с киевским наркоманом (так Медведев неоднократно называл Зеленского. — РБК). Он вдохнул слишком много теплого парижского воздуха, смешанного с украинскими кокаиновыми отходами, которые выделял его гость», — написал тогда зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что если в 2022 году НАТО «лениво прогоняло» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности, то теперь все государства — члены НАТО «ложатся спать по ночам, а утром просыпаются с мыслями о России».

В Кремле заявили, что категорически не согласны с заявлениями французских властей о «вассальной зависимости» страны от Пекина. «Наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнерства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Госдума 16 мая 2023 года денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе, участие в котором Москва приостановила еще в 2007 году.

Теги
Дмитрий Медведев Эмманюэль Макрон ДОВСЕ
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