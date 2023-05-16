Медведев назвал Макрона вассалом США после его слов о поражении России

Медведев — о слотвах Макрона про поражение России: он переобщался с наркоманом из Киева

Макрон ранее заявил, что Москва потерпела «геополитическое поражение» и впала в зависимость от КНР. Медведев счел, что президент Франции переобщался с Зеленским, и указал на зависимость Парижа от Вашингтона

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о геополитическом поражении России, «явно пострадал» от общения c президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в своем англоязычном Twitter написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Накануне Макрон в интервью газете L'Opinion заявил, что в конфликте на Украине Москва уже потерпела «геополитическое поражение» и впала в зависимость от Китая.

«Президент республики явно пострадал от общения с киевским наркоманом (так Медведев неоднократно называл Зеленского. — РБК). Он вдохнул слишком много теплого парижского воздуха, смешанного с украинскими кокаиновыми отходами, которые выделял его гость», — написал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что если в 2022 году НАТО «лениво прогоняло» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности, то теперь все государства — члены НАТО «ложатся спать по ночам, а утром просыпаются с мыслями о России».

«Кстати, о вассальной зависимости… Смотрите, кто говорит! Красавица Европа, включая Францию, превратилась в пожилую девку, которая особенно тщательно удовлетворяет все самые извращенные прихоти американцев. И в процессе этого она наносит ущерб своей собственной экономике и простым европейцам с мазохистской похотью», — добавил Медведев.

Свой пост он закончил французским выражением tel maître, tel valet («каков хозяин, таков и слуга»).

Комментируя слова французского лидера о геополитичеком поражении России, замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что тот пытается выдать желаемое за действительное. «Чем чаще мы слышим такие «молитвенные заклинания», тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», — отметил дипломат.

В Кремле заявили, что категорически не согласны с заявлениями французских властей о «вассальной зависимости» страны от Пекина. «Наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Утверждение о том, что Россия может оказаться под китайским влиянием, ранее отвергал и президент страны Владимир Путин. Европейская экономика, по оценке главы государства, находится в большей зависимости от Пекина. «Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо бóльшими темпами, чем российская», — говорил президент в марте.