В Приднестровье заявили, что жителям шлют призывы нападать на Россию
Жители Приднестровья на протяжении года получают сообщения с Украины с призывами нападать на российских военных и устраивать против них теракты, сообщил «РИА Новости» глава Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской молдавской республики (ПМР) Валерий Гебос.
«Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья», — рассказал Гебос.
По словам министра, ведомство уже возбудило уголовные дела по статьям об экстремизме, терроризме, диверсии и госизмене, по ним проводятся следственные и оперативные действия. Гебос отметил, что в связи с текущей ситуацией министерство делает акцент «на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим негативных процессов в обществе», а также на «украинском факторе».
9 мая МГБ сообщило о предотвращении теракта, который готовился Службой безопасности Украины в отношении должностных лиц Приднестровья. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, что теракт хотели совершить в центре столицы Тирасполя против первых лиц государства. Позже министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев добавил, что речь шла не о единичном теракте, основной мотив — убийство президента непризнанной республики Вадима Красносельского.
О предотвращении теракта сообщало МВД республики 3 мая. Ведомство опубликовало фотографию дрона, с помощью которого должны были организовать взрыв, устройство нейтрализовали.