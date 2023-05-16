В Приднестровье заявили, что жителям шлют призывы нападать на Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 15 мая, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 15 мая, 17:02
Рогов заявил об обстреле ВСУ Токмака из тяжелого вооружения Политика, 12:17
«Бывали дни, когда я не могла дышать»: как СЕО Bumble победила тревогу Pro, 12:15
Супругу Шрёдера уволили с работы после приема в посольстве России 9 мая Политика, 12:13
ЦБ оценил сумму освобожденных активов российских инвесторов в ₽3 трлн Инвестиции, 12:07
«Азимут» назвал дату первого за четыре года рейса в Грузию Политика, 12:03
Блокчейн-конференция «Финансы будущего: вызовы и возможности» РБК Events, 12:02
ФСБ задержала гражданку Украины за шпионаж и сбор данных об армии России Политика, 11:59
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Спартак» пожаловался на пять судейских решений в матче с «Химками» Спорт, 11:57
Глава ЦБ выступила за вывод на биржу акций уходящих из России компаний Инвестиции, 11:57
В Италии конфисковали 3 т кокаина в контейнерах с бананами Общество, 11:54
Илон Маск сравнил Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству Бизнес, 11:52
В МИДе назвали приманкой публикации о возможном ослаблении санкций США Политика, 11:51
Роман Ротенберг сравнил с 1945-м победу над немцами в финале Игр-2018 Спорт, 11:50
Баффет вышел из капитала Bank of New York и вложил $1 млрд в Capital One Инвестиции, 11:49
Военная операция на Украине ,  
0 

В Приднестровье заявили, что жителям шлют призывы нападать на Россию

Глава МГБ Приднестровья: жители получают призывы нападать на российских военных
Валерий Гебос
Валерий Гебос (Фото: president.gospmr.org)

Жители Приднестровья на протяжении года получают сообщения с Украины с призывами нападать на российских военных и устраивать против них теракты, сообщил «РИА Новости» глава Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской молдавской республики (ПМР) Валерий Гебос.

«Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья», — рассказал Гебос.

По словам министра, ведомство уже возбудило уголовные дела по статьям об экстремизме, терроризме, диверсии и госизмене, по ним проводятся следственные и оперативные действия. Гебос отметил, что в связи с текущей ситуацией министерство делает акцент «на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим негативных процессов в обществе», а также на «украинском факторе».

9 мая МГБ сообщило о предотвращении теракта, который готовился Службой безопасности Украины в отношении должностных лиц Приднестровья. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил, что теракт хотели совершить в центре столицы Тирасполя против первых лиц государства. Позже министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев добавил, что речь шла не о единичном теракте, основной мотив — убийство президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

О предотвращении теракта сообщало МВД республики 3 мая. Ведомство опубликовало фотографию дрона, с помощью которого должны были организовать взрыв, устройство нейтрализовали.

Теги
Приднестровье Россия теракт
Материалы по теме
Минобороны заявило об ударе по ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
Приднестровье ответило на призывы Молдавии вывести миротворцев России
Политика
Красносельский увидел «прямой путь к мировой войне» через Приднестровье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter