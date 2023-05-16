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Маск потребовал согласовывать с ним лично найм любого сотрудника Tesla

CNBC: Маск потребовал согласовывать с ним прием всех новых сотрудников в Tesla
Илон&nbsp;Маск
Илон Маск (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Бизнесмен Илон Маск потребовал согласовывать с ним лично прием каждого нового сотрудника в его компанию по производству электромобилей Tesla, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на электронное письмо Маска, разосланное работникам.

«Я хотел бы лучше понять, как мы нанимаем сотрудников. Вице-президенты должны присылать мне список запросов на найм своих отделов раз в неделю», — говорится в письме предпринимателя.

По словам одного из сотрудников, решившего остаться анонимным, работники Tesla восприняли письмо как мягкую заморозку найма, либо как сигнал о том, что Маск возвращает свое внимание к автомобильной компании после приобретения соцсети Twitter.

21 марта Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена считает Маска большой головной болью в связи с его покупкой Twitter. После приобретения соцсети предприниматель стал контролировать пять компаний в сферах, пересекающихся с интересами правительства, что дало Маску уникальное глобальное влияние.

12 мая Маск представил нового гендиректора соцсети — Линду Яккарино, которая раньше была главой отдела продаж рекламы американской медиакомпании NBCUniversal. Перед этим бизнесмен заявил, что покинет пост гендиректора и станет исполнительным председателем и техническим директором Twitter.

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