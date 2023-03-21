Bloomberg назвал Маска головной болью для Вашингтона

В Белом доме обеспокоены действиями Илона Маска на посту главы Twitter, возможным доступом ближневосточных инвесторов к данным пользователей этой соцсети и расширением присутствия Tesla в Китае, пишет Bloomberg

Илон Маск (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Влияние и решения американского предпринимателя, гендиректора Twitter, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска (Forbes оценивает его состояние в $186,8 млрд) сделало его большой головной болью для администрации президента США Джо Байдена, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Агентство отмечает, что после покупки Twitter Илон Маск стал бизнесменом, который контролирует пять компаний, работающих в секторах транспорта, аэрокосмической промышленности, здравоохранения, телекоммуникаций и социальных сетей. Все это в той или иной степени пересекается с интересами правительства, что придает миллиардеру уникальное глобальное влияние.

Например, электромобили Tesla лежат в основе зеленой повестки Байдена, SpaceX поддерживает NASA в области пилотируемого исследования космоса, а Starlink, вероятно, крупнейшая частная сеть спутников в мире, предоставляет жизненно важные услуги связи ВСУ, отмечается в заметке.

Но именно приход Маска в Twitter вызывает наибольшую «изжогу» у команды Байдена, пишет агентство. С тех пор, как бизнесмен возглавил компанию, он «распотрошил» персонал и отказался от любого подобия модерации контента, «позволив дезинформации процветать, иногда и в его собственном аккаунте, у которого почти 132 млн подписчиков», — констатирует Bloomberg.

«Он также все чаще вступает в союз с республиканцами, которые утверждают, что они подверглись цензуре со стороны крупных технологических компаний и демократов, и открыто поддерживает противников Байдена», — говорится в заметке.

Некоторые высокопоставленные чиновники в Белом доме опасаются, что благодаря своей бизнес-империи Маск близок к тому, чтобы стать неприкасаемым, пишет агентство. В то же время они беспокоятся из-за растущего присутствия Tesla в Китае и зависимости бизнесмена от ближневосточного финансирования его сделки с Twitter, что может сделать предпринимателя уязвимым к манипуляциям из-за рубежа.

Неназванный американский чиновник в разговоре с агентством описал Tesla как «китайскую компанию с американской «дочкой». На завод в Шанхае в прошлом году приходилось больше половины мирового объема производства Tesla. «Я не думаю, что есть другой американец, более зависимый от щедрости Коммунистической партии [Китая], чем Илон Маск», — считает сенатор-демократ Марк Уорнер, представляющий штат Вирджиния и возглавляющий комитет по разведке.

По меньшей мере три иностранные компании помогли профинансировать сделку Маска с Twitter: фирма саудовского принца Аль-Валида ибн Талала, криптобиржа Binance и Суверенный фонд благосостояния Катара. Возможность, что эти инвесторы получили доступ к личным данным пользователей соцсети, также вызывает беспокойство в Белом доме и спецслужбах США, сказали источники агентства.

Отдельно в заметке упоминается эпизод, когда на чемпионате мира по футболу в Катаре с Маском сфотографировалась ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде. Тот факт, что она смогла легко получить доступ к человеку, который возглавляет один из важнейших подрядчиков правительства США и имеет допуск к секретным данным, тоже вызвало беспокойство чиновников американской администрации.

Президент США Джо Байден заявил, что зарубежные связи Маска «достойны того, чтобы на них обратить внимание», напоминает агентство. В ответ на запрос Bloomberg об опасениях Белого дома насчет него Маск ответил: «Я верю в Конституцию. А они?»

Политика Маска во главе Twitter вывела на новый уровень нестабильность в пространстве свободы слова, стала невольным подстрекательством к теориям заговоров, но в то же время оказалась спасательным кругом для тех, кто живет в странах с авторитарным режимом, утверждают авторы.

Федеральная торговая комиссия опросила по меньшей мере двух бывших сотрудников Twitter и планирует отстранить Маска от должности в рамках расследования о соблюдении соцсетью соглашения о защите конфиденциальности пользователей. Бизнесмен на своей странице 7 марта назвал это «позорным случаем использования правительственного учреждения в политических целях и для сокрытия правды».