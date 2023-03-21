Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4) Инвестиции, 16:29
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:42
Путин заявил об откровенном обмене мнениями с Си Цзиньпином Политика, 17:37
Bloomberg назвал Маска головной болью для Вашингтона Политика, 17:33
Не только мама решает: как вовлеченное отцовство помогает детям в учебе Pro, 17:30
«Прагматичный миротворец» и лучший друг: мировые СМИ о визите Си в Москву Политика, 17:16
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 17:15
Кремль заявил о желании Запада «не разрешать» Украине мирные переговоры Политика, 17:09
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Что такое проект Arbitrum. И почему это самый ожидаемый эирдроп года Крипто, 17:09
Вильфанд предложил водителям Москвы не менять резину до середины апреля Общество, 17:04
В Англии решили прерывать вечерние футбольные матчи во время Рамадана Спорт, 16:52
Goldman Sachs предсказал суперцикл на рынке сырьевых товаров Инвестиции, 16:52
В Марселе в порту на 72 часа отказались принимать контейнеры с грузом Общество, 16:48
Белый дом допустил передачу Киеву танков Abrams раньше срока Политика, 16:45
В Индии представили новое поколение Hyundai Solaris Авто, 16:43
Политика ,  
0 

Bloomberg назвал Маска головной болью для Вашингтона

Bloomberg: влияние Илона Маска сделало его головной болью для администрации Джо Байдена
В Белом доме обеспокоены действиями Илона Маска на посту главы Twitter, возможным доступом ближневосточных инвесторов к данным пользователей этой соцсети и расширением присутствия Tesla в Китае, пишет Bloomberg
Tesla TSLA $191,15 +4,31% Купить
Twitter TWTR Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Влияние и решения американского предпринимателя, гендиректора Twitter, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска (Forbes оценивает его состояние в $186,8 млрд) сделало его большой головной болью для администрации президента США Джо Байдена, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Агентство отмечает, что после покупки Twitter Илон Маск стал бизнесменом, который контролирует пять компаний, работающих в секторах транспорта, аэрокосмической промышленности, здравоохранения, телекоммуникаций и социальных сетей. Все это в той или иной степени пересекается с интересами правительства, что придает миллиардеру уникальное глобальное влияние.

Например, электромобили Tesla лежат в основе зеленой повестки Байдена, SpaceX поддерживает NASA в области пилотируемого исследования космоса, а Starlink, вероятно, крупнейшая частная сеть спутников в мире, предоставляет жизненно важные услуги связи ВСУ, отмечается в заметке.

Но именно приход Маска в Twitter вызывает наибольшую «изжогу» у команды Байдена, пишет агентство. С тех пор, как бизнесмен возглавил компанию, он «распотрошил» персонал и отказался от любого подобия модерации контента, «позволив дезинформации процветать, иногда и в его собственном аккаунте, у которого почти 132 млн подписчиков», — констатирует Bloomberg.

«Он также все чаще вступает в союз с республиканцами, которые утверждают, что они подверглись цензуре со стороны крупных технологических компаний и демократов, и открыто поддерживает противников Байдена», — говорится в заметке.

Некоторые высокопоставленные чиновники в Белом доме опасаются, что благодаря своей бизнес-империи Маск близок к тому, чтобы стать неприкасаемым, пишет агентство. В то же время они беспокоятся из-за растущего присутствия Tesla в Китае и зависимости бизнесмена от ближневосточного финансирования его сделки с Twitter, что может сделать предпринимателя уязвимым к манипуляциям из-за рубежа.

Читайте на РБК Pro
Девять признаков, при которых надо бежать от психотерапевта
Не только мама решает: как вовлеченное отцовство помогает детям в учебе
Не стоило бежать: как «великое увольнение» обернулось великим сожалением
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира

Неназванный американский чиновник в разговоре с агентством описал Tesla как «китайскую компанию с американской «дочкой». На завод в Шанхае в прошлом году приходилось больше половины мирового объема производства Tesla. «Я не думаю, что есть другой американец, более зависимый от щедрости Коммунистической партии [Китая], чем Илон Маск», — считает сенатор-демократ Марк Уорнер, представляющий штат Вирджиния и возглавляющий комитет по разведке.

По меньшей мере три иностранные компании помогли профинансировать сделку Маска с Twitter: фирма саудовского принца Аль-Валида ибн Талала, криптобиржа Binance и Суверенный фонд благосостояния Катара. Возможность, что эти инвесторы получили доступ к личным данным пользователей соцсети, также вызывает беспокойство в Белом доме и спецслужбах США, сказали источники агентства.

Отдельно в заметке упоминается эпизод, когда на чемпионате мира по футболу в Катаре с Маском сфотографировалась ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде. Тот факт, что она смогла легко получить доступ к человеку, который возглавляет один из важнейших подрядчиков правительства США и имеет допуск к секретным данным, тоже вызвало беспокойство чиновников американской администрации.

Президент США Джо Байден заявил, что зарубежные связи Маска «достойны того, чтобы на них обратить внимание», напоминает агентство. В ответ на запрос Bloomberg об опасениях Белого дома насчет него Маск ответил: «Я верю в Конституцию. А они?»

Политика Маска во главе Twitter вывела на новый уровень нестабильность в пространстве свободы слова, стала невольным подстрекательством к теориям заговоров, но в то же время оказалась спасательным кругом для тех, кто живет в странах с авторитарным режимом, утверждают авторы.

Федеральная торговая комиссия опросила по меньшей мере двух бывших сотрудников Twitter и планирует отстранить Маска от должности в рамках расследования о соблюдении соцсетью соглашения о защите конфиденциальности пользователей. Бизнесмен на своей странице 7 марта назвал это «позорным случаем использования правительственного учреждения в политических целях и для сокрытия правды».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Илон Маск Twitter Tesla Джо Байден Белый дом Китай
Материалы по теме
Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley
Бизнес
Киев призвал Маска не читать «российские газеты» из-за слов о перевороте
Политика
Маск отреагировал на крушение американского дрона восклицательным знаком
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter