Брянский губернатор сообщил о сбитом украинском дроне над Клинцами

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над городом Клинцы, сообщил в своем Telegram брянский губернатор Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, поврежден балкон жилого дома.

Клинцы находятся примерно в 50 км от границы с Черниговской областью Украины.

Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников с начала военных действий на Украине. 13 мая, по словам Богомаза, дрон атаковал консервный завод «Консервсушпрод» в Стародубе, который нахдится в 34 км от российско-украинской границы, и повредил крышу здания, никто не пострадал. За два дня до этого в городе обстреляли административное здание.

В тот же день дрон сбросил на Клинцовскую нефтебазу боеприпас. В результате атаки были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор.