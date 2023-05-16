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В Еврокомиссии заявили, что Евросоюзу удалось избежать рецессии
В ЕК решили продолжить давить на Россию санкциями после предотвращения рецессии
Евросоюзу удалось избежать рецессии, в ближайшие два года — в 2023 и 2024 годах — ожидается рост ВВП на уровне 1,1% и 1,6%, следует из прогноза на весну 2023, опубликованного на сайте Еврокомиссии.
В связи с этим ЕС планирует продолжать оказывать на Россию санкционное давление. Например, 15 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза обсуждают введение запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из ЕС.
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