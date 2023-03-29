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Главу JPMorgan сместят с должности из-за связей с Джеффри Эпштейном

Главу JPMorgan Джейми Даймона сместят с должности из-за «связей банка» с Джеффри Эпштейном
Срвзу несколько женщин — предполагаемых жертв Эпштейна, — подали иск на JPMorgan из-за того, что банк, сохраняя финансиста как клиента, якобы получал выгоду от его деятельности. Главу банка было решено освободить от должности
JPMorgan Chase JPM $128,84 +0,27% Купить
Джейми Даймон
Джейми Даймон (Фото: Marco Bello / Reuters)

Глава одного из крупнейших финансовых конгломератов JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон будет смещен с должности из-за связи банка с Джеффри Эпштейном — американским финансистом, задержанным в 2019 году по обвинению в торговли людьми. Об этом сообщают Reuters, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.

Bloomberg отмечает, что решение о смене главы банка было принято после нескольких исков от предполагаемых жертв Эпштейна. Они утверждали, что JPMorgan осуществлял финансовые операции Эпштейна в течении пяти лет после того, как тот признал себя виновным в совращении несовершеннолетней для занятия проституцией.

В исках утверждается, что банк извлекал выгоду из торговли людьми и проигнорировал несколько внутренних предупреждений о поведении своего клиента.

Financial Times со ссылкой на источник в JPMorgan пишет, что в ходе внутренней проверки не было обнаружено никаких записей о том, что Даймон напрямую общался с Эпштейном или участвовал в каких-либо обсуждениях по поводу сохранения его в качестве клиента. Дача свидетельских показаний даймона под присягой запланирована за в мае, отмечает газета.

Эпштейна задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к занятией проституцией. В августе того же года тело финансиста нашли в камере. Позже судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стало самоубийство.

В июне 2020 года была запущена программа компенсаций, заявления от жертв принимались до марта 2021-го. В августе стало известно, что фонд компенсаций жертвам Эпштейна завершил работу с обращениями пострадавших, заявителям решено было выплатить $125 млн. Выплаты присудили 150 заявителям, но согласились на них лишь 92%.

В ноябре прошлого года The Wall Street Journal писала, что несколько женщин, обвинявших Эпштейна в секс-торговле, подали иск к Deutsche Bank и JPMorgan. Истицы добивались, чтобы их иску к банкам присвоили статус коллективного, и требовали выплаты компенсаций.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
JPMorgan США Иск торговля людьми
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