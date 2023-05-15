Представитель Дерипаски опроверг сообщения о поездке бизнесмена в Китай

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Миллиардер Олег Дерипаска (состояние, по оценке Forbes, $2,5 млрд) не поедет на российско-китайский бизнес-форум в Шанхае, сообщила РБК его представитель Лариса Беляева.

«Олег Владимирович Дерипаска не едет на форум. Ни сам по себе, ни тем более в составе делегации», — заявила она.

О планах Дерипаски поехать на форум 15 мая сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, в составе российской делегации туда отправятся премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Александр Новак. Приглашены также бизнесмены Андрей Мельниченко ($25,2 млрд, основной бенефициар «Еврохима») и Алексей Мордашов ($20,9 млрд, владеет 77% акций «Северстали»). Все упомянутые агентством лица находятся под западными санкциями. Будут ли они присутствовать в Китае лично, неясно.

США включили Дерипаску и связанные с ним компании — UC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — в санкционный список в апреле 2018 года. К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+, в результате она упала с почти 70% до менее чем 45%. Сам бизнесмен, а также группа ГАЗ, которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.

Дерипаска пытался оспорить санкции в американском суде, однако проиграл как основной процесс, так и апелляцию. Он говорил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно.