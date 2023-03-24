Дерипаска оценил финансовую систему США фразой «не выдержит кобылка»

Бизнесмен считает, что санкции «на кого попало», милитаризация и «авантюрные военные акции» негативно сказываются на экономике США, к тому же на ситуацию влияет банковский кризис

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В экономике США сложилась «очень и очень проблемная» ситуация, считает бизнесмен Олег Дерипаска. В своем Telegram он написал, что «безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру» стоили Соединенным Штатам почти $33 трлн, не уточнив, чьи это данные (Дерипаска находится под американскими санкциями с 2018 года).

По словам бизнесмена, «напечатать больше на халяву не получится», и власти этой страны «поспорят, как бы незаметно поднять еще потолок долга» (в январе США достигли лимита национального долга в размере $31,4 трлн).

«Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», — написал Дерипаска о состоянии американской финансовой системы.

К своему посту бизнесмен прикрепил ссылку на интервью миллиардера и гендиректора инвестиционной компании Starwood Capital Барри Стернлихта (Forbes оценивает его состояние в $4,6 млрд) каналу CNBC, где тот говорит о последствиях решения ФРС, девятый раз подряд повысившей базовую ставку — до 4,75–5% годовых. По словам Стернлихта, действия регулятора оказывают дополнительное давление на финансовую систему, которая и так ослаблена из-за «неплатежеспособных региональных банков». Миллиардер сравнил экономику США с машиной, которая мчится на полной скорости и вот-вот врежется в стену.

21 марта Bloomberg сообщил, что Минфин США изучает возможность снять текущий страховой лимит на депозиты в размере $250 тыс. и начать страховать любые вклады. Об этом попросила Коалиция средних банков Америки (Mid-Size Bank Coalition of America), куда входят финансовые организации с активами до $100 млрд.

В марте в США потерпели крах три банка: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank. SVB стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, он занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты.

На этом фоне у швейцарского Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогу торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. Он обратился к Национальному банку Швейцарии с просьбой выделить кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). Глава Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что на ситуацию с банком повлиял крах SVB. 19 марта ЦБ Швейцарии утвердил план спасения Credit Suisse: контроль над ним получит UBS.

Дерипаска посчитал, что слияние Credit Suisse и UBS не остановит кризис; более того, UBS может «пойти под откос». Бизнесмен заявил также, что США еще никогда не подходили так близко к банкротству госфинансов. «Много голов этой весной полетит в Вашингтоне», — допустил он, добавив, что это откроет дорогу к миру в 2025 году.