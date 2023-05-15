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Депутаты придумали, как провести выборы при военном положении

«Ведомости»: депутаты разработали порядок проведения выборов при военном положении
Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с октября прошлого года. Депутаты предлагают изменить закон об основных гарантиях избирательных прав для проведения выборов в новых регионах, пишет газета
Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству 15 мая рассмотрит поправки к закону об основных гарантиях избирательных прав, которые будут предусматривать возможность проведения выборов в регионах, где объявлено военное положение (сейчас оно действует в четырех новых регионах России), сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника в Госдуме.

По данным газеты, депутаты предлагают изменить название ст. 10.1 закона об основных гарантиях избирательных прав: теперь это будет статья о проведении выборов не только при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но и военного положения.

В частности, в статью добавят восемь новых пунктов о проведении выборов при введении военного положения, среди них:

  • При введении военного положения губернатор вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов на территории субъекта;
  • ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых принимает решение о назначении выборов, причем с возможностью сокращения сроков избирательных действий, или об отклонении предложения губернатора;
  • Если ЦИК принимает решение о назначении выборов, он сразу же информирует об этом президента, а если отклоняет предложение, то информирует губернатора;
  • Если подготовка и проведение выборов в такой ситуации представляют угрозу жизни и здоровью граждан, то комиссия информирует об этом главу государства, однако если опасные обстоятельства устранены, то кампания может быть возобновлена.

Кроме того, по словам источников «Ведомостей», в поправках прописано, что «законодательством России о выборах и референдумах могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения».

Назначение выборов, согласно законопроекту, осуществляется ЦИК по предложению глав территорий, он же осуществляет экспертизу региональных нормативных актов, устанавливающих особенности проведения выборов, и может откладывать проведение уже назначенных выборов, пояснил газете юрист Олег Захаров

«Вряд ли при такой процедуре исключения из обычных правил будут существенными, ЦИК проследит за тем, чтобы все допущения были аккуратными. С учетом права на отложение самого голосования у избиркомов, очевидно, будут и шире возможности в определении сроков любых избирательных действий. Будут стараться укладываться в обычные сроки, но, если, например, не успевают напечатать информационные плакаты для УИКов заранее, придется сроки менять. Может, поменяют сроки выдвижения — такое бывает и на обычных довыборах», — указал эксперт.

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По словам одного из авторов поправок, депутата от «Единой России» Леонида Ивлева, поправки ориентированы на регионы, которые были приняты в состав России в прошлом году. Целями поправок он называл необходимость выборов в законодательные органы власти субъектов и муниципальные органы.

Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября прошлого года. Президент России Владимир Путин постановил принять данные меры, «учитывая, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила».

Военное положение — особый правовой режим, вводимый на территории России главой государства в соответствии с Конституцией в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против страны.

В период действия военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц.

Поправки о выборах в новых регионах при военном положении депутаты внесли в начале мая, сообщал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, этот закон гласит, что в регионах, где введено военное положение, не предусмотрено проведение выборов. При этом в законах о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области говорится, что уже ближайшей осенью в них должны пройти выборы. «Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — отметил он.

В нижней палате парламента также находится законопроект о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов. Так, согласно проекту закона избирательные участки можно создавать за пределами регионов, а граждане во время голосования могут использовать не только паспорт, но и замещающие его документы. Документ был принят в первом чтении 18 апреля.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в начале апреля назвал три основных варианта, которые рассматривают в администрации президента для проведения выборов на новых территориях, несмотря на военное положение. В рамках первого законодательство менять не пришлось бы: четыре федеральных закона о принятии в состав России новых субъектов обладают равным юридическим статусом с законом о военном положении, а потому отмена голосования стала бы нарушением этих законов, говорил собеседник. Второй вариант предусматривает корректировку точных территориальных рамок действия военного положения в уже вышедшем указе президента о введении такого режима. Третий вариант состоит в изменении самого закона «О военном положении».

Депутаты придумали, как провести выборы при военном положении
Депутаты придумали, как провести выборы при военном положении

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
военное положение Выборы Россия Военная операция на Украине
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