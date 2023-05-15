Песков сослался на отсутствие официальной информации о здоровье Лукашенко

В вопросе самочувствия президента Белоруссии Александра Лукашенко необходимо опираться на официальную информацию, заявил пресс-секретарь президентам России Дмитрий Песков.

«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — добавил он (цитата по ТАСС).

9 мая Лукашенко посетил парад Победы в Москве, но на завтрак приглашенных лидеров не пришел из-за праздничных мероприятий в Минске. Там он возложил венок к монументу на площади Победы, а на дальнейшей праздничной церемонии не выступал с речью — это по поручению главы государства сделал министр обороны Виктор Хренин.

14 мая Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. «Наша Ніва» (признана экстремистской в Белоруссии) писала, что накануне мероприятия кортеж Лукашенко «два часа находился в президентской спецбольнице» под Минском. Позже первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил «Подъему», что ему известно, чем болеет Лукашенко. «Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид», заверил депутат.