Пропустивший завтрак с Путиным Лукашенко появился в Минске

Утром 9 мая Лукашенко был в Москве на параде Победы и возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Однако неформальный завтрак с Путиным и главами стран СНГ он пропустил. Затем Лукашенко появился в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который еще утром присутствовал на параде Победы в Москве, затем появился в Минске и возложил там венок к монументу на площади Победы, трансляцию вело агентство БелТА на YouTube.

Лукашенко присутствовал на церемонии в белорусской столице вместе с тремя сыновьями — Виктором, Дмитрием и Николаем. Он возложил венок, поклонился перед монументом, затем цветы возложили сыновья главы государства.

Во время дальнейшей праздничной церемонии Лукашенко не выступал с речью, отмечает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого». Это по поручению главы государства сделал министр обороны страны Виктор Хренин. На фотографиях, опубликованных каналом, видно, что Лукашенко стоял в стороне.

Утром 9 мая белорусский президент был гостем на параде Победы в Москве. Он также участвовал в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата вместе с другими лидерами, приехавшими в российскую столицу по приглашению президента Владимира Путина, — президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Однако Лукашенко не было на неформальном завтраке с Путиным в отличие от остальных политиков.