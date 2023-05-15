Путин перенес заседание Совбеза с пятницы на начало недели

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Заседание Совета безопасности России пройдет в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент решил его сдвинуть на начало недели», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Последний раз заседание Совбеза проходило в пятницу, 12 мая. На нем обсуждалась работа России в международных организациях, с докладом выступал глава МИДа Сергей Лавров.

До этого заседание проходило 5 мая. На нем участники обсуждали подготовку ко Дню Победы.

В субботу, 13 мая, «Коммерсантъ» сообщил, что разбившиеся в Брянской области два вертолета и два самолета ВКС России могли быть сбиты.

«Все они входили в одну авиагруппу — истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — говорилось в материале.

Речь идет о крушении практически одновременно истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителя Су-35 и двух вертолетов Ми-8 ВКС России. На аэродром не вернулись все четыре машины, их пилоты погибли, уточнило издание.

«Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных специалистов пишет, что, судя по видео очевидцев, на котором виден подлет ракеты к вертолету, атака могла быть проведена с самолетов или вертолетов, возможно, авиагруппа попала в засаду.

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