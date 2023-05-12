Лавров на Совбезе доложил Путину о работе в международных организациях
Президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности России по видеосвязи, сообщает Кремль.
«Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — сказал глава государства в начале встречи.
С докладом на заседании выступил глава МИДа Сергей Лавров.
После начала военной операции на Украине Россия вышла из ряда международных организаций, в частности Совета Европы, а также денонсировала ряд международных соглашений. Кроме того, Москва не раз критиковала работу ООН.
Так, в январе замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что ООН «добровольно отвергает для себя возможность какого-либо нейтрального посредничества» в конфликте на Украине. По его словам, доверие Москвы к организации «в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников».