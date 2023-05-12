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Лавров на Совбезе доложил Путину о работе в международных организациях

Президент Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях
Владимир Путин в Кремле во время совещания с членами Совета безопасности&nbsp;в режиме видеоконференции
Владимир Путин в Кремле во время совещания с членами Совета безопасности в режиме видеоконференции (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности России по видеосвязи, сообщает Кремль.

«Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — сказал глава государства в начале встречи.

С докладом на заседании выступил глава МИДа Сергей Лавров.

После начала военной операции на Украине Россия вышла из ряда международных организаций, в частности Совета Европы, а также денонсировала ряд международных соглашений. Кроме того, Москва не раз критиковала работу ООН.

Так, в январе замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что ООН «добровольно отвергает для себя возможность какого-либо нейтрального посредничества» в конфликте на Украине. По его словам, доверие Москвы к организации «в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников».

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