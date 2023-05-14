Варшавер рассказал о состоянии Панфилова после инсульта
В состоянии режиссера Глеба Панфилова нет ни ухудшения, ни улучшения, рассказал РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Сегодня нет ни ухудшения, ни улучшения. Он узнает сына — рядом с ним находится сын Иван, которому разрешили быть рядом с ним. Конечно, ему лучше, потому что рядом близкий человек находится. Они даже немножко общаются. Врачи думают, что все будет хорошо», — сказал Варшавер.
11 мая Варшавер сообщил о госпитализации Панфилова с инсультом в институт Склифосовского.
Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. В 1966-м начал работать на «Ленфильме», где снял художественный дебют «В огне брода нет». В 1970 году вышла его картина «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Режиссер и актриса поженились во время съемок и прожили вместе более 50 лет (Чурикова умерла 14 января этого года в Москве после продолжительной болезни).
Среди других фильмов Панфилова — «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Иван Денисович» (2021). Режиссер — народный артист РСФСР, лауреат Премии президента России.