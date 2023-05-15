Бастрыкин предложил установить уголовную ответственность за треш-стримы

Александр Бастрыкин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Следственный комитет предложил установить уголовную и административную ответственность для треш-стримеров и потребителей такого контента, заявил ТАСС глава СК Александр Бастрыкин.

«Борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение», — сказал Бастрыкин.

По его словам, треш-стримы несут жестокость. «[Следователи] расследуют дела о подростковой жестокости. Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью и унижением слабого», — отметил Бастрыкин.

Он напомнил о стрелке из Казани Ильназе Галявиеве, который в 2021 году открыл стрельбу из охотничьего ружья внутри гимназии. По словам Бастрыкина, Галявиев, «напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом». В результате его нападения погибли девять человек — семь учеников восьмого класса, учительница и еще одна женщина. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек. Галявиева приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.

4 апреля комитет Госдумы по молодежной политике подготовил законопроект о привлечении треш-стримеров к уголовной ответственности, однако он еще не был внесен в нижнюю палату парламента. Если закон будет принят, стримеров, на которых будет заведено уголовное дело, на год включат в реестр лиц, которым нельзя пользоваться интернетом и мессенджерами.

Треш-стрим — это вид прямого эфира в Сети, ведущий которого совершает над гостями (реже — над собой) унизительные и вредящие здоровью действия. За это зрители посылают ему пожертвования, зачастую с указаниями, что дальше стоит сделать с «жертвой», а ведущие их исполняют.