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Общество ,  
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В Думе предложили запретить треш-стримерам доступ к интернету на год

Депутаты предложили создать реестр для треш-стримеров с запретом доступа в интернет
Депутаты Госдумы предложили лишать свободы до двух лет за треш-стримы с участием несовершеннолетних. Блогеров на год внесут в реестр лиц, которым нельзя заходить в интернет. Этот реестр будет вести Роскомнадзор
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Комитет Госдумы по молодежной политике подготовил законопроект о привлечении треш-стримеров к уголовной ответственности, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на документ. Он пока не внесен в нижнюю палату парламента.

Депутаты хотят внести дополнения в ряд статей УК (об умышленном причинении вреда здоровью, побоях, истязаниях, похищении человека и незаконном лишении свободы), добавив в них новый квалифицирующий признак — совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или интернете. За распространение противоправного контента с участием несовершеннолетних будет грозить до двух лет лишения свободы.

В соответствии с поправками в законы о СМИ и информации стримеров, которых привлекут к уголовной ответственности, на год включат в реестр лиц, которым нельзя пользоваться интернетом и мессенджерами. Вести этот реестр будет Роскомнадзор. «Законопроектом предлагается лишить треш-стримеров самого ценного для них ресурса — аудитории», — цитирует ТАСС пояснительную записку.

По словам главы комитета Артема Метелева, реестр можно будет использовать «и для других целей, для включения туда тех, кто так же несет вред обществу, распространяя информацию в интернете», передает «РИА Новости».

О подготовке поправок в УК Метелев рассказывал в марте. Тогда он говорил, что наказание будет грозить «за распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях». Согласно изменениям в Административный кодекс для физлиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. В мае прошлого года вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагал запретить донаты для треш-стримеров.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
стриминг Интернет законопроект блогеры
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