Дополнительные подразделения США прибыли в Эстонию для военных учений

В Эстонию прибыли дополнительные подразделения пехотинцев США для участия в учениях «Весенний шторм», сообщило Минобороны Эстонии.

Учения проходят в поселке Таара города Выру. Военнослужащие присоединятся к тем, что были присланы в страну в прошлом году. В заявлении Минобороны говорится, что теперь в Выру находятся более 330 американских военных. Их прибытие является «частью мероприятий по укреплению восточного крыла альянса, о которых заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде», которая прошла в 2022 году, утверждается в сообщении ведомства.

«В последние месяцы 5-й корпус армии США направил в Эстонию дополнительные силы и ресурсы для поддержки текущих учений. <...> Мы с нетерпением ждем учений «Весенний шторм», чтобы продемонстрировать нашу способность сотрудничать с подразделениями Сил обороны Эстонии», — заявил полковник Эрик Эванс.

«Весенний шторм» проводятся ежегодно, они стартуют 15 мая. В них примут участие более 14 тыс. военных.

8 мая сайт пресс-службы командования военно-воздушных сил США в Европе и Африке сообщила, что американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на эстонской авиабазе Эмари «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря».

Эстония и США проводили военные учения Swift Response также в мае 2021 года. Тогда 41-я артиллерийская бригада США проводила боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня на центральном полигоне эстонских Сил обороны, также учения касались воздушно-десантных сил. Учения Swift Response являлись частью учений Defender Europe 2021 под руководством США — крупнейших учений Соединенных Штатов в Европе за 25 лет, отмечали эстонские военные.