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В Эстонии заявили о попытках вербовки украинских беженцев со стороны ФСБ

Власти Эстонии заявили о попытках ФСБ вербовать украинских беженцев
ФСБ предпринимала систематические попытки вербовать украинских беженцев перед тем, как они выезжали в Эстонию через территорию России, утверждают эстонские власти
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинских беженцев, направляющихся в Эстонию через Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет департамента полиции безопасности (Kaitsepolitsei, спецслужба при МВД Эстонии).

В документе утверждается, что беженцы регулярно подвергаются допросам со стороны в том числе сотрудников ФСБ в приграничных пунктах. Это деятельность, «вероятно, усилится в будущем», отмечается в отчете.

«ФСБ также систематически работала над вербовкой беженцев, прибывающих из России, до того, как они въедут в Эстонию, как путем угроз, так и их подкупа», — говорится в документе.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

В документе также отмечается, что российские агенты СВР и ГРУ продолжали посещать Эстонию, «используя разные способы прикрытия».

Граничащая с Россией Эстония предоставила статус беженца 45 тыс. украинцев.

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По оценке ООН на 11 апреля 2023 года, общее число прибывших в Европу беженцев с 24 февраля 2022 года составляет более 8,1 млн человек, получивших временную защиту — свыше 5 млн. Второй показатель, отмечают в организации, может включать себя регистрацию одних и тех же лиц в разных странах ЕС, незавершенные процедуры получения статуса беженца, а также регистрации тех, кто в дальнейшем решил отправиться дальше за пределы Европы.

В марте 2023 года ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что, по последним данным, с февраля 2022 года в Россию прибыли свыше 5,4 млн беженцев с Украины и Донбасса, в том числе 744 тыс. детей. В пунктах временного размещения в 64 регионах находятся 39 тыс. человек, писало агентство.

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