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Политика ,  
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В Эстонии начались военные учения США Swift Response

В Эстонии началась активная фаза учений США Swift Response, сообщает ERR.

Вечером 5 мая 41-я артиллерийская бригада США должна была провести боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня на центральном полигоне эстонских Сил обороны. Из пяти пусковых установок должны были запустить более десяти ракет.

Во время стрельб отрабатываются управление огнем и прицеливание, а также координация между различными частями и штабами.

Вечером 7 мая 82-я воздушно-десантная дивизия США высадится ночью на аэродроме Нурмси. 8 мая американские военные отработают переброску десанта на вертолетах с аэродрома на центральный полигон Сил обороны.

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Фото:Martyn Aim / Getty Images

Учения Swift Response являются частью учений Defender Europe 2021 под руководством США — крупнейших учений Соединенных Штатов в Европе за 25 лет, отмечают эстонские военные. В Swift Response примут участие около 2,5 тыс. военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Маневры завершатся 14 мая.

Учения Defender Europe пройдут в 16 европейских странах, в них будут задействованы 28 тыс. военнослужащих.

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