В Эстонии начались военные учения США Swift Response

В Эстонии началась активная фаза учений США Swift Response, сообщает ERR.

Вечером 5 мая 41-я артиллерийская бригада США должна была провести боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня на центральном полигоне эстонских Сил обороны. Из пяти пусковых установок должны были запустить более десяти ракет.

Во время стрельб отрабатываются управление огнем и прицеливание, а также координация между различными частями и штабами.

Вечером 7 мая 82-я воздушно-десантная дивизия США высадится ночью на аэродроме Нурмси. 8 мая американские военные отработают переброску десанта на вертолетах с аэродрома на центральный полигон Сил обороны.