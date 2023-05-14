В Турции избирателям запретили заходить в кабины для голосования с телефонами

В Турции запретили заходить в кабины для голосования с телефонами

Избирателям, голосующим на выборах президента и парламента в Турции, запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами. Об этом пишет газета Hurriyet.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Ограничения касаются в том числе видеокамер и пленочных камер.

Голосование в Турции началось в 8:00 и продлится до 17:00. За пост президента борются три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов.

Четвертый кандидат — председатель партии «Родина» Мухаррем Индже — 11 мая снялся с выборов. Он обвинил своих конкурентов в попытках уничтожить его репутацию, включая публикацию порнодипфейков и переводы средств неизвестного происхождения на счета его сына.

Согласно опросам, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%. Синан Оган набрал 4,8%. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно получить больше 50% голосов. Если никто из них не сможет этого сделать, между лидерами голосования состоится второй тур — он намечен на 28 мая.