Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Десять фактов о Кемале Кылычдароглу, главном сопернике Эрдогана Политика, 10:00
В Турции запретили заходить в кабины для голосования с телефонами Политика, 09:58
В трех областях Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Политика, 09:50
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 09:46
Почему ученые бьют тревогу из-за нейросетей — The Economist Pro, 09:40
SpaceX вывела на орбиту 56 спутников Starlink Технологии и медиа, 09:33
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:07
Компании в России начали экономить на топах и больше платить менеджерам Pro, 09:00
Прилепин после покушения вернется в зону проведения спецоперации Политика, 08:56
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
В Турции началось голосование на выборах президента Политика, 08:26
FT узнала о планах G7 и ЕС запретить «перезапуск» российских газопроводов Бизнес, 08:10
Выборы президента Турции ,  
0 

В Турции запретили заходить в кабины для голосования с телефонами

В Турции избирателям запретили заходить в кабины для голосования с телефонами

Избирателям, голосующим на выборах президента и парламента в Турции, запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами. Об этом пишет газета Hurriyet.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Ограничения касаются в том числе видеокамер и пленочных камер.

Голосование в Турции началось в 8:00 и продлится до 17:00. За пост президента борются три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов.

Четвертый кандидат — председатель партии «Родина» Мухаррем Индже — 11 мая снялся с выборов. Он обвинил своих конкурентов в попытках уничтожить его репутацию, включая публикацию порнодипфейков и переводы средств неизвестного происхождения на счета его сына.

Согласно опросам, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%. Синан Оган набрал 4,8%. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно получить больше 50% голосов. Если никто из них не сможет этого сделать, между лидерами голосования состоится второй тур — он намечен на 28 мая.

Читайте на РБК Pro
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд
Власти России привлекают физлиц к инвестированию в IT. Что это даст
Теги
Турция выборы президента телефоны избиратели
Материалы по теме
В Турции началось голосование на выборах президента
Политика
Песков отверг обвинения оппозиции Турции о вмешательстве в выборы
Политика
Политики Турции высказались об обвинениях в адрес России о вмешательстве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter